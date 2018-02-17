Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

В течение часа ведущие Надежда Назаренко и Алексей Семенов будут вспоминать главные события прошедшей недели и попытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

Сегодня они вновь поговорят о ходе избирательной кампании кандидатов в президенты, обсудят инициативу о налоговом маневре, вместе с экспертами попробуют разобраться, чем это грозит обычным гражданам, а также затронут тему инвестиционной привлекательности псковского региона.

Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.