Общество

Псковские коммунисты просят прекратить преследования в их адрес

Псковские коммунисты просят прекратить преследования в их адрес. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома партии, в рамках состоявшейся 17 февраля XVII отчетно-выборной конференции горкома было утверждено заявление по прекращению преследования коммунистов.

В нем, в частности, говорится:

«Ситуация в России продолжает ухудшаться. В этих условиях вполне естественен рост протестных настроений среди граждан. Буржуазная власть много говорит о необходимости единения общества. Однако на деле она не решает назревшие проблемы, а лишь стремится сбить недовольство в обществе и запугать лидеров общественного движения. Так, нападкам подвергаются коммунисты, как представители главной оппозиционной силы страны.

Происходящее выглядит как откровенный политический заказ, мишенью которого стали активисты партии КПРФ, в том числе первый секретарь горкома КПРФ, депутат городской Думы Дмитрий Михайлов. Власти развязывают репрессии против самых ярких и активных представителей политической оппозиции, организуют их административное преследование и таким образом препятствуют их деятельности. Так, 23 февраля 2017 года полицией был сорван автопробег с поздравлением псковичей, организатору Дмитрию Михайлову городским судом назначена отработка 20 часов общественных работ.

В период избирательных кампаний полиция, превышая полномочия, досматривала агитаторов и изымала материалы от оппозиционных партий, при этом бездействовала, когда вбрасывались материалы, очерняющие оппозиционных кандидатов в депутаты. Обыски в домах у кандидатов в депутаты от КПРФ, изъятие оргтехники и телефонов стали частью работы полиции. Фактически полиция уклонилась от исполнения своих прямых обязанностей: так, уголовное дело по факту побоев, которые привели к смерти последнего партизана Великой Отечественной войны в Псковской области Николая Журавлева, было приостановлено, в связи с отсутствием подозреваемого.

Когда неизвестными в ночь перед выборами были изуродованы машины кандидатов в депутаты от КПРФ Михайлова и Федорова, полиция не стала заводить уголовные дела.

Никакого наказания не понес председатель ТИК г. Пскова Кротов за ложное обвинение четырех депутатов от КПРФ в захвате его в заложники. Совсем недавно в помещениях избирательного штаба кандидата в президенты Павла Грудинина в городах Псков и Великие Луки произошли очередные обыски. Одновременно с этим полиция перешла на круглосуточное дежурство по охране баннеров с изображением кандидата Путина от народных вандалов.

Причины жандармейской травли очевидны всем непредвзятым наблюдателям. В стране кризис. Уже давно нарастает народное недовольство политикой действующей власти. Но вместо того, чтобы обратиться к коренным причинам этого и сменить либеральный курс, правящая верхушка стремится лишь задавить любой протест в зародыше. В России по всем направлениям происходит угнетение прав и свобод граждан. Политические активисты и кандидаты от КПРФ становятся жертвами преследований и провокаций».

В заявлении также говорится, что коммунисты Пскова решительно осуждают и требует прекратить преследования активистов КПРФ. «Мы сделаем все, чтобы покончить с позорным жандармейским произволом. Незаконные политические расправы встретят с нашей стороны решительный отпор. Любым провокациям и давлению мы противопоставим мобилизацию коммунистов и консолидацию народно-патриотических сил. Перемены в России назрели, и мы их осуществим!» - говорится в заявлении.