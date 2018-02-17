Общество

Бесплатную консультацию врача и скидку 20% на лечебную программу могут получить мужчины в Центре доктора Бубновского в Пскове

В преддверии Дня защитника Отечества с 19 по 25 февраля Центр доктора Бубновского в Пскове дарит возможность мужчинам получить бесплатную консультацию врача-кинезитерапевта, а также приобрести карты на лечебные программы (курс или цикл) со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного парка «Простория».

«Этой акцией мы поздравляем всех мужчин города Пскова и области с наступающим праздником и желаем им крепкого здоровья, – отметила руководитель Центра Людмила Петровна. – Мы призываем мужчин укрепить свой организм с помощью правильных и регулярных физических занятий в нашем центре».

Отметим, что развернутая консультация врача-кинезитерапевта включает: изучение медицинских документов и снимков, осмотр врачом на кушетке, компьютерная диагностика состояния позвоночника и суставов, постановка диагноза и составление лечебной программы.

Напомним, что метод доктора Бубновского – кинезитерапия – безоперационное лечение позвоночника и суставов с помощью правильных движений с использованием специальных лечебно-реабилитационных тренажеров (МТБ).

Врачи центра проводят точную диагностику, разрабатывают индивидуальные программы реабилитации, подключая методики по снятию болей в спине (люмбаго, радикулит, ишиас), в плече, руке и шее. Лечат позвоночник, суставы, восстанавливают после травм, переломов, эндопротезирования суставов.

Методике Бубновского подвластно лечение не только заболеваний опорно-двигательного аппарата, но и избавление от лекарств при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, бронхиальной астме, сахарном диабете.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: (8112) 797-003, адрес: Псков, Иркутский пер. 2., СРК «Простория», эл. почта: pskov@bubnovsky.org; сайт: http://www.bubnovsky.org/centers/pskov; группа в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/clubbubnovskypskov.