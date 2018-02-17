Общество

Во Всероссийском Уроке мужества смогут поучаствовать псковичи 21 февраля

21 февраля впервые состоится Всероссийский Урок мужества - уникальная патриотическая акция, направленная на сохранение и передачу молодому поколению исторической памяти о подвигах детей во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, проект «Маленькие герои большой войны» запущен благотворительным фондом «Спешите делать добро!» в 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы. Старт проекту дал выпуск первого тома книги-трилогии, в 2016 году вышли в свет 2-й и 3-й тома, а 23 марта 2017 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся торжественный концерт-презентация с участием всего авторского коллектива книги, ветеранов, общественных организаций, музыкальных детских коллективов, кадетских корпусов.

Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» - это собрание рассказов о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в возрасте до 18 лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Автор-составитель Аркадий Никоноров, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры, член союза писателей России, полковник, собрал исторически подтвержденные факты о подвигах 400 детей с разных уголков нашей страны. Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» размещена на сайте http://detigeroi.ru и доступна для скачивания и размещения на сайтах школ и библиотек РФ.

21 февраля, с 12:00 до 13:00 но московскому времени в прямом эфире Всероссийский Урок мужества проведут:

• Оксана Федорова, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!», телеведущая, «Мисс Вселенная»;

• Аркадий Васильевич Никопоров, доктор исторических наук, ветеран, полковник, составитель книги-трилогии «Маленькие герои большой войны», заслуженный работник культуры, член Союза писателей России.

В рамках Всероссийского Урока мужества они расскажут о том, как появился проект «Маленькие герои большой войны», представят яркие страницы книги-трилогии, обсудят, как каждый из нас может принять участие в сохранение памяти детям- героям, отдавшим жизнь за свободу своей страны. Также будет объявлен старт Всероссийского конкурса #СПАСИБОМАЛЕНЬКОМУГЕРОЮ, котором каждый школьник сможет проявить себя и представить свое творческое произведение на тему детского патриотизма.

Трансляция Всероссийского урока мужества будет осуществляться на YouTube канале фонда: https://www.voutube.com/user/OFedorovaofFicial, а также в группе «Российского движения школьников» в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/skm_rus.

В срок до 19 февраля организаторы Всероссийского урока мужества принимают вопросы и пожелания по адресу pr@fedorovafond.ru. Заявки на онлайн-регистрацию и участие в проекте принимаются по адресу info@fedorovafond.ru. Всем участникам будут направлены презентационные материалы Всероссийского Урока мужества и ссылка на трансляцию.

С 2017 года проект осуществляется при поддержке Российского движения школьников. В 2018 проект «Маленькие герои большой войны» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.