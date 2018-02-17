Общество

Псковские спасатели следили за сжиганием чучела Масленицы

Масленичные гуляния в Псковской области прошли без происшествий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Наиболее масштабные гуляния прошли на Октябрьской площади в г. Пскове.

Во время празднования безопасность обеспечивали сотрудники различных ведомств. В их числе на празднике дежурили и представители МЧС России по Псковской области: дежурный караул пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову. Они внимательно следили за соблюдением правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы и находились в готовности к реагированию в случае возникновения пожара.

«Благодаря бдительности и добросовестности сотрудников всех служб, а также сознательности жителей и гостей города, Масленичные гуляния прошли без происшествий», - отметили в ведомстве.