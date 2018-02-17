Общество

В Пскове прошел слет участников проекта «Школа молодого лидера»

В Пскове завершился слет участников проекта «Школа молодого лидера», главной темой которого стало обучение основам социального проектирования. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что мероприятие проходило на базе Псковского облсовпрофа с 16 по 19 февраля и фактически стало продолжением такого же слета, прошедшего в Великих Луках с 9 по 11 февраля. В псковском слете приняли участие представители Дедовичского, Себежского, Опочецкого, Порховского, Псковского районов и областного центра.

В первый день слета состоялось знакомство участников друг с другом: ребята, объединившись в 9 групп, получили задание «Презентация маркера», которое способствовало сплочению команд и актуализации креативного и творческого настроя.

Самым продуктивным и насыщенным стал второй день работы: 17 февраля команды полностью написали пробный вариант проекта. Работа была построена таким образом, чтобы участники не только знакомились с учебным материалом, который им представили лекторы «ШМЛ» - председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, специалист отдела рекламы и PR Анастасия Мелещенко и психолог Валерия Мишакова, но и отрабатывали на практике каждый блок теории. Заключительный и самый важный пункт создания проекта - «Бюджет» - был освоен ребятами в конце учебного дня под руководством председателя ПРОО «СемьЯ» Станислава Мишакова. Также в этот день у них состоялась встреча с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой, которая рассказала участникам «Школы молодого лидера» о том, как сегодня в Псковской области развивается профсоюзное движение и чем оно может быть полезно учащейся и работающей молодежи.

По мнению организаторов проекта, участники слета поработали очень продуктивно, было озвучено много идей, составлены черновики проектов. Молодые лидеры хотели бы проявить себя в таких направлениях общественно полезной деятельности как работа с детьми-сиротами, повышение доступности творческих кружков, спортивных площадок, проекты, связанные с популяризацией истории своего края.

18 февраля молодежь торжественно получила сертификаты от координатора проекта «ШМЛ» Андрея Хришкевича. А затем организаторы слета устроили для них сюрприз - празднование Масленицы.

Теперь участников проекта ждет самостоятельная работа над созданием собственных проектов. В скором времени для них будут организованы вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта». Также пройдет консультирование участников на местах - в районах Псковской области. После общей подготовки состоится конкурс мини-проектов. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет их защита на базе отдыха «Алоль». Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей в рамках Президентского гранта.

Напомним, что организаторами «Школы молодого лидера» выступают ПРОО «СемьЯ» совместно с Псковским облсовпрофом. Проект реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Идея проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию.