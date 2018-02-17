Общество

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту будет работать в городах Псковской области с 20 по 23 февраля

С 20 по 23 февраля на территории Псковской области пунктом отбора совместно с воинскими частями Псковского гарнизона, главами администраций муниципальных образований пройдут масштабные праздничные мероприятия «Есть такая профессия - Родину защищать!», посвященные 100-летию со Дня образования Красной Армии, сообщил Псковской Ленте Новостей начальник Псковского пункта отбора на военную службу по контракту Валерий Бартенев.

Даты и места проведения:

- 20 февраля с 12.00 до 16.00 на площади Ленина г. Великие Луки;

- 21 февраля с 11.00 до 15.00 на площади Клавы Назаровой г. Острова;

- 22 февраля с 16.00 до 17.30 в Доме офицеров г. Пскова;

В программе праздничных мероприятий планируется работа выставки вооружения, военной техники, элементов снаряжения, обмундирования, парашютных систем воинских частей Псковского гарнизона; концертная программа с участием творческих коллективов города и воинских частей; работа полевой кухни; выступление воинов-разведчиков с элементами рукопашного боя и работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

Завершатся праздничные мероприятия автопробегом колонны бронетехники воинских частей Псковского гарнизона с 09.00 до 17.00 23 февраля 2018 г. по маршруту «Псков-Остров-Печоры-Псков» с остановкой и работой выставки вооружения, пункта отбора, творческих коллективов в указанных городах.

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По всем интересующим вопросам можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, 38, 1-й этаж, или по телефону: 8(8112)66-73-45.