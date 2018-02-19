Общество

Автопробег колонны бронетехники состоится в Псковской области в День защитника Отечества

Автопробег колонны бронетехники воинских частей Псковского гарнизона состоится в День защитника Отечества, 23 февраля. Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник Псковского пункта отбора на военную службу по контракту Валерий Бартенев, он пройдет в рамках праздничного мероприятия «Есть такая профессия - Родину защищать!», посвященного 100-летию со Дня образования Красной Армии.

Автопробег запланирован с 09.00 до 17.00 по маршруту «Псков-Остров-Печоры-Псков» с остановкой и работой выставки вооружения, пункта отбора, творческих коллективов в указанных городах.