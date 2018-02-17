Общество

Отчет об исполнении бюджета Пскова за 2017 год должен быть направлен в гордуму и КСП до 1 апреля

До 1 апреля администрация Пскова должна направить отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год в Псковскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату Пскова. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Как следует из документа, за 2017 год доходы бюджета города Пскова составили 3 838,6 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 1 695,6 млн. рублей, безвозмездные поступления - 2 143 млн. рублей. Годовой план по доходам исполнен на 94,9%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 96,1%, безвозмездным поступлениям – на 93,9%.

Расходы бюджета города в 2017 году осуществлялись по программному принципу на основе 12 муниципальных программ. Общий объем расходов бюджета за 2017 год составил 3 911,3 млн. рублей или 93,7% от утвержденных плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 3 500,5 млн. рублей или 89,5% от общего объема расходов, в том числе программ социальной направленности - 2 522,6 млн. рублей, программ в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 876,9 млн. рублей, программ общего характера – 87,3 млн. рублей и программ, связанных с обеспечением безопасных условий жизнедеятельности, – 13,7 млн. рублей.

На расходы по непрограммным направлениям деятельности направлено 410,8 млн. рублей или 10,5% от общего объема расходов.

По итогам исполнения бюджета города Пскова за 2017 год дефицит составил 72,7 млн. рублей, объем муниципального долга – 556 млн. рублей.

Более подробный отчет по исполнению бюджета должен быть направлен в гордуму и КСП Пскова до 1 апреля.