Общество

Дощатый настил сооружен для безопасного прохода к зданию Псковского музея-заповедника

Дощатый настил сооружен для безопасного прохода псковичей к зданию Псковского музея-заповедника. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Соответствующие меры были предприняты после публикации жалобы псковички в рубрике «Интерактив» на сайте ПЛН.

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Уже спустя два часа сотрудники управления связались с подрядчиком и потребовали незамедлительно обеспечить безопасный проход псковичей в здание музея после чего на месте начались работы по сооружению настила.

Ранее в управление строительства и капремонта уже поступала аналогичная жалоба. Киперная лента, которой подрядчик огораживал разрытый участок проезжей части, постоянно срывалась неизвестными.