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Общество

Второй областной чемпионат Worldskills стартовал в Псковской области

19.02.2018 19:04|ПсковКомментариев: 0

Второй областной чемпионат Worldskills Russia («Молодые профессионалы») стартовал в понедельник, 19 февраля, в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников, экспертов, делегатов и гостей мероприятия поприветствовал начальник управления образования региона Александр Седунов.

«Чемпионат набирает обороты, становится значимым событием в жизни нашей области. Если в первом чемпионате в 2017-м году было всего лишь шесть участников, то сегодня зарегистрировано 115 человек. В Псковской области рабочие профессии всегда были в почете. И сейчас, когда наша область развивает инвестиционные проекты и новые производственные площадки, нам как никогда нужны молодые, высококвалифицированные кадры, способные работать в соответствии с современными стандартами», - процитировал он приветственный адрес руководителя региона.

Михаил Ведерников пожелал всем командам уверенности в своих силах, собранности, целеустремленности и атмосферы товарищеского соперничества. «Уверен, что на нынешнем чемпионате загорятся новые звезды рабочих профессий, которыми будет гордиться Псковская область», - заключил он.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов со своей стороны отметил, что чемпионат Worldskills - отличная возможность молодым и подающим надежды профессионалам показать себя во всей красе. «Наши предприятия ждут ваши руки и ваши знания. Главное, всегда и везде стремиться к лучшему. И вы можете не сомневаться, что работодатели распахнут для вас свои двери, и вы получите достойную профессию, а с ней и достойную заработную плату», - добавил он.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Псковской области пройдет с 19 по 23 февраля. В этом году конкурсные площадки будут работать не только в Пскове, но и Великих Луках. Помимо учащихся ссузов к состязанию присоединятся школьники по компетенциям: «Спасательные работы» и «Предпринимательство». Также в числе направлений «Поварское дело», «Парикмахерское искусство» и «Медицинский и социальный уход».

Одна из первых победительниц конкурса Worldskills Russia Псковской области Анастасия Веденяпина пожелала всем участникам уверенности в себе, и быть готовыми оперативно решать задачи любые задачи.

Оценивать работы молодых профессионалов будут эксперты из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Победители отправятся на отборочный этап, а затем на Всероссийские соревнования в Южно-Сахалинск.

Worldskills International - это международное некоммерческое движение. Его целью является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. В рамках движения организовываются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Оператором конкурсов на территории России является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», учрежденный правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

В техникумы и колледжи Псковской области, которые стали площадками для проведения второго областного чемпионата Worldskills Russia, по инициативе врио Губернатора Михаила Ведерникова из средств областного бюджета и внебюджетных источников было закуплено новое оборудование. Такой масштабного обновления базы наших техникумов и колледжей не было последние 30 лет. Все это в дальнейшем будет использоваться в учебном процессе и на демонстрационных экзаменах.

2-й Чемпионат Worldskills Псковской области проходит на базе Псковского агротехнического колледжа, кооперативного техникума и Колледжа профессиональных технологий и сервиса, а также Великолукских политехнического и медицинского колледжей.

Теги: #Псковская область #Worldskills Russia #Молодые профессионалы
Источник: Псковская Лента Новостей
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