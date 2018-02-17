Общество

В Великолукском техникуме железнодорожного транспорта устранили нарушения закона о противодействии экстремизму

Великолукской транспортной прокуратурой в библиотеке Великолукского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что на компьютере в библиотеке техникума, пользователями которого являются и студенты, имелся доступ к информации, отнесенной решениям судов к экстремистской направленности.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой директору Великолукского филиала Петербургского университета путей сообщения внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.