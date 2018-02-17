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В интернет-шоу «Ночной контакт» обшутили историю с хищением еды у псковских десантников. ВИДЕО

В третьем выпуске шоу «Ночной контакт» комики Сергей Мезенцев и Кирилл Сиэтлов пошутили над новостью о хищении еды у псковских десантников.

По мнению ведущего, факт поставок похищенной солдатской еды в один из пивбаров удалось выяснить, потому что у всех посетителей «пропала эрекция». Он объяснил свою версию тем, что солдатам в еду добавляют бром, чтобы они думали только о войне.

Напомним, 3 февраля телеграм-канал Mash сообщил, что в Пскове якобы задержали двух военных, которые продавали солдатскую еду местному пивбару. Также отмечалось, что управляющий столовой 76-й воздушно-десантной дивизии выписывал продукты на всех солдат (даже тех, кто был в командировке), а заведующий складами просто уменьшал положенные порции. По данным Mash, сэкономленные продукты грузовиками вывозили в Псков, в пивной бар. Оперативники узнали о махинациях и задержали грузовик прямо на выезде из части.

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Позже в командовании ВДВ частично опровергли данное сообщение, заявив, что «задержанные полицией Пскова два гражданских лица являются сотрудниками коммерческой организации и не имеют отношения к Вооруженным силам Российской Федерации».