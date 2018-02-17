Общество

На этой неделе в Дно начнут демонтировать старое здание школы №50

Очередное совещание по вопросу строительства новой школы на 500 мест в Дно провел в понедельник, 19 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников с первым заместителем Верой Емельяновой, заместителем Александром Кузнецовым и главой Дновского района Валентиной Тюриной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, руководитель муниципалитета доложила, что с момента последнего совещания в районе состоялись два аукциона. Одним из них определен подрядчик на снос старого аварийного здания, на месте которого будет начато строительство новой школы, и уже завтра компания зайдет на площадку. «Деревянные части здания мы направим на местную котельную, а камень планируем дробить и использовать при заделке ям на дорогах», - пояснила Валентина Тюрина.

По итогам второго аукциона заключен контракт с архангельской фирмой «Инвестсельстрой» на привязку типового проекта к месту застройки. Михаил Ведерников поинтересовался, когда можно будет начать строительные работы. Валентина Тюрина ответила, что как только будет сдан проект привязки, муниципалитет объявит конкурс по выбору подрядчика на строительство. Срок сдачи проекта - конец мая. Таким образом, уже в середине лета может начаться строительство объекта.

Михаил Ведерников поручил своему заместителю Александру Кузнецову и главе района Валентине Тюриной держать выполнение подрядчиком взятых на себя обязательств и соблюдение им установленных сроков в зоне особого внимания. «Главное, чтобы при реализации этого важного социального проекта не было сбоев. Надо просчитывать возможные риски», - подчеркнул руководитель региона.

Он также посоветовал главе района уже сейчас озаботиться вопросом размещения в городе Дно строительных бригад.

Отметим, школа № 50 в Дно была построена в 1928 году. В ней учились более 340 ребят. Новая школа на 500 мест будет построена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Здание будет трехэтажным, общей площадью более 8 тыс кв. метров. Помимо учебных классов в школе будет столовая, актовый зал на 200 человек, мастерские, медицинский блок, библиотека с читальным залом и книгохранилище, спортивный зал. Федеральная субсидия на строительство школы составляет более 350 млн рублей. Объект должен быть сдан 1 сентября 2019 года.