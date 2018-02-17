Общество

Вопросам развития донорского движения в Псковской области посвятят круглый стол в Великих Луках 20 февраля

Завтра, 20 февраля, в Великих Луках Общественная палата Псковской области проводит заседание круглого стола, организованного по инициативе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в рамках федерального проекта «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я твой донор» Российского Красного Креста».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель секретаря Общественной палаты Псковской области Петр Василевский, круглый стол состоится в 15.00 часов в помещении МБУК «Городской Дом культуры имени Ленина» по адресу: г. Великие Луки, ул. Малышева, 13.

К участию в заседании приглашены представители Общественной палаты Псковской области, Общественной палаты города Великие Луки, администрации города, учреждений здравоохранения и высшего профессионального образования, добровольцы движения «Я твой донор» по развитию и пропаганде добровольного донорства крови, представители некоммерческих организаций. Ключевая тема обсуждения - «Доноры региона – потенциал и основа помощи ближнему. Новая волна донорского движения».

На заседании будет представлен грантовый проект по развитию добровольческого донорского движения «Я твой донор» Российского Красного Креста в Псковской области.

Напомним, Красный Крест в 2017 году получил президентский грант на развитие движения «Я Твой донор» и в конце прошлого года приступил к работе в 10 регионах России, в том числе в Псковской области. Проект призван сформировать на территории Российской Федерации концепцию национальной программы развития добровольного безвозмездного донорства на базе интернет портала федерального масштаба, позволяющего усилить информационную пропаганду и координацию безвозмездных доноров с региональными центрами по переливанию крови. Проект нацелен на формирование групп активных доноров среди здорового населения страны.