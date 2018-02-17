Общество

Скоропостижно скончался олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов

В Сочи в возрасте 60 лет скоропостижно скончался олимпийский чемпион Сергей Литвинов-старший. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал», - уточнили в ВФЛА. «Скорая помощь», которая приехала на вызов, уже не смогла его спасти.

«Всероссийская федерация легкой атлетики приносит свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Литвинова. Уход великого в прошлом спортсмена и знаменитого тренера - огромная утрата и потеря как для российской, так и для мировой легкой атлетики», - уточняется в сообщении.

Сергей Литвинов - советский метатель молота, олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призер Олимпийских игр-1980, двукратный чемпион мира, экс-рекордсмен мира. Литвинову до сих пор принадлежит олимпийский рекорд 84,80 м, установленный в 1988 году в Сеуле.