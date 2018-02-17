Общество

ЕГЭ-2018 сдадут на 30 тыс. человек больше, чем в 2017 году

Число сдающих единый госэкзамен в 2018 году увеличилось на 30 тысяч. Об этом сообщил журналистам замглавы Минобрнауки - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«В этом году ЕГЭ (основного периода - ред.) сдают почти на 30 тыс. больше. Это, в том числе, говорит и о том, что мы прошли демографическую яму», - сказал Кравцов.

19 февраля Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксенов в школе номер два города Симферополя дали старт всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 2018 год последний, когда выпускники школ могут сдавать единый государственный экзамен по желанию. Со следующего года каждый одиннадцатиклассники республики будут сдавать ЕГЭ в обязательном порядке, как и выпускники по всей России. Благодаря акции родители нынешних и будущих выпускников Крыма смогут лучше познакомиться с процедурой ЕГЭ.

20 февраля к акции присоединятся более 50 регионов России, в остальных регионах подобные мероприятия пройдут в последующие дни месяца.

Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. В прошлом году ЕГЭ в основной период сдавали 703 тыс. человек.