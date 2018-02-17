Общество

Почти 10 тыс рублей пожертвовали гости псковской Масленицы юным экологам из Палкинского района

Псковичи на Масленице пожертвовали «Доброму городу» почти 10 000 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, горожане уже привыкли к ее участию в благотворительной деятельности. На этот раз шел сбор пожертвований на нужды палкинских ребят из Майского союза юных экологов «Ласточка» им.Е.Е.Вагановой.

Сейчас более сорока детей занимаются в подвальном помещении бывшего сельского Дома культуры деревни Вернявино. Занимают две небольшие комнатки, и каждый день здесь проходят занятия по истории, краеведению, экологии, природному земледелию, биологии, участвуют школьники и в тематических мероприятиях. Клуб объединяет в основном ребят из малообеспеченных многодетных семей.

На призыв «Доброго города» помочь сельским ребятам вызвались многие. Например, о крыше над головой и накрытом столе в палатке на Масленице позаботились благотворители из поселка Щиглицы Псковского района Антон и Наталья Никулины. Весь день делилась своим оптимизмом команды благотворителей «Скобари» под началом Константина Матвеева и «Ласточкино гнездо». Комиссия садоводов привезла «Иван-чай» для беспроигрышной лотереи.

«А еще у нас были знаменитые псковские ангелы, изготовленные руками воспитанников интеграционных мастерских, - напомнил руководитель и основатель «Доброго города» Семен Никонов. - Их двойники даже побывали в апреле прошлого года на пилотируемом космическом корабле «Союз МС-04». Одним словом, у нас было, чем порадовать и завлечь неравнодушных земляков, и таких оказалось немало. Общая сумма пожертвований за Масленицу составила 9794 рубля 30 копеек. Деньги в ближайшее время передадим, как и обещали, юным экологам для приобретения инвентаря, учебных и наглядных пособий».