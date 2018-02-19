Общество

Псковские десантники представят театрализованное действие о событиях 1918 года

Памятные мероприятия, посвященные 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии, пройдут в Пскове 23 февраля, в День защитника Отечества. В программе запланированы торжественный митинг и шествие частей Псковского гарнизона, а также театрализованное действие с участием псковских десантников, которое пройдет здесь впервые. Начало мероприятий в 10.00 в Крестах, начало театрального действия в 11.00

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь серии фестивалей «Забытый подвиг» Юлия Добровольская, необычную театральную постановку для псковичей подготовит команда серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг». В рамках проекта более 100 десантников представят эпизод сражения Красной Армии с бойцами кайзеровской Германии 1918 года. Обмундирование солдатам предоставил «Ленфильм»: военная форма и оружие не в полной мере соответствует «дресс-коду» исторического периода, но в общих чертах позволит сформировать представление об эпохе.

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«Подобный формат - это новый опыт не только для региона, но и дня нас. Мы с командой занимаемся проведением военно-исторических фестивалей, центральным мероприятием которых является историческая реконструкция. В Пскове мы работаем не с реконструкторами, а с десантниками. В этот раз, привычный для нас строгий дресс-код отходит на дальний план, но остается главное - стремление визуализировать значимые исторические события и вспомнить о героях. Кстати, наша команда 23 февраля проходит в Псковской области еще одно событие, в этот день любой желающий сможет увидеть настоящую военно-историческую реконструкцию о подвиге Александра Матросова в Великих Луках», - рассказал председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

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Добавим, 23 февраля с 10.30 до 11.30 будет организован бесплатный трансфер от шпиля до места проведения реконструкции для всех желающих.

Напомним, что в феврале 1918 года был выпущен декрет Совнаркома, гласивший о необходимости срочной мобилизации для защиты отечества и противостояния врагу. Этот документ считается историческим предшественником событий 23 февраля 1918 года – дня создания Красной Армии.

Команда организаторов фестивалей «Забытый подвиг» начала активную деятельность с 2013 года. Основной регион работы – Северо-Западный федеральный округ. В своей деятельности главной целью оргкомитет ставит воскрешение памяти о военной истории России и восстановление исторической справедливости незаслуженно забытых подвигов бойцов в Великой Отечественной войне. В Псковской области команда организаторов проводит военно-исторический фестиваль на «Линии Сталина» совместно с Псковским военно-историческим музеем-заповедником и военно-историческую реконструкцию, посвященную 75-летию подвига Александра Матросова в Великих Луках.