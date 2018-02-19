Общество

Студенты Великолукской ГСХА присоединились к сетевой акции «Спешите делать добро!»

Студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии присоединились к сетевой акции «Спешите делать добро!», приуроченной к международному дню спонтанного проявления доброты, которая началась в Великих Луках 16 февраля.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, студенты Великолукской ГСХА раздавали прохожим буклеты «В помощь волонтеру», рассказывали о том, что такое волонтерство, зачем им надо заниматься и как это важно.

Они сами не забывают делать добрые дела, причем не только в день спонтанного проявления доброты, но и круглый год. Помогают пожилым людям по хозяйству, ведут подшефную помощь детям из детских домов и социально-реабилитационных центров и многое-многое другое.