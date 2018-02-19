Общество

Стартовал прием заявок на конкурс президентских грантов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором поручил Фонду президентских грантов провести в 2018 году два конкурса на выделение некоммерческим неправительственным организациям средств господдержки на реализацию социально значимых проектов. По сравнению с прошлым годом общий объем средств увеличен на 1 млрд рублей и по итогам двух конкурсов составит 8 млрд рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс состоится по 13 направлениям в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и науки, молодежной политики и другим. Также в этом году появилось новое направление - «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», в рамках которого будет осуществляться отбор и поддержка лучших в стране творческих конкурсов и фестивалей, позволяющих выявлять молодых талантов. При этом их победители и лауреаты могут претендовать на получение прямой финансовой поддержки от президента РФ.

Заявки на участие в первом конкурсе принимаются с 20 февраля по 26 марта (до 23.30 по московскому времени).

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 года. С этого же дня победители смогут начать воплощать в жизнь свои проекты. Максимальный срок реализации - 18 месяцев.

Впервые в этом году появилась возможность подать на конкурс «долгосрочные» проекты. Заявители, имеющие серьезный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на более длительный срок грантового финансирования - до 3 лет. Такая возможность будет предоставлена в пилотном режиме в рамках трех направлений: «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «развитие институтов гражданского общества».

Напомним, в прошлом году на два конкурса было представлено более 16 тыс проектов, из которых более 3 тыс. были поддержаны. Общая сумма выделенных грантов составила почти 7 млрд рублей. Их победителями стали в том числе 21 некоммерческая организация из Псковской области. Они реализуют социально значимые проекты на общую сумму более 36 млн рублей.