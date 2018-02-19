Общество

Росреестр проведет «День консультаций» для жителей Псковской области

1 марта 2018 года Росреестр проведет единый «День консультаций» для граждан во всех субъектах Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе областного Росреестра в ходе «Дня консультаций» территориальные органы Росреестра, филиалы Федеральной кадастровой палаты и МФЦ проведут бесплатные консультации для населения по вопросам деятельности ведомства. Для граждан также будут организованы консультации о способах получения услуг Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.

Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Прием пройдет в следующих структурных подразделениях Управления Росреестра по Псковской области:

г. Псков, ул. Рабочая, д.11;

г. Псков, ул. Металлистов, д.17;

г. Великие Луки, ул. Малышева, д.1а;

п. Бежаницы, ул. Смольная, д.20;

г. Гдов, ул. Пограничная, д. 9, пом.1001;

п. Дедовичи, ул. Советская, д.6;

г. Дно, ул. Карла Маркса, д.16;

п. Красногородск, ул. Советская, д.6;

п. Кунья, ул. Советская, д.17;

г. Невель, ул. Комсомольская, д.5;

г. Опочка ул. Ленина, д.17/11;

г. Остров, ул. Меркурьева, д.8, пом.1001;

п. Плюса, ул. Ленина, д.25;

г. Порхов, ул. Урицкого, д.82;

пгт. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.42;

г. Пыталово, ул. Чехова, д.15;

г. Себеж д.Затурье, д. б/н;

г. Струги Красные, ул. Советская, д.24.

Офисы МФЦ: г. Псков, ул. Белинского, д.77а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70