Росреестр проведет «День консультаций» для жителей Псковской области

1 марта 2018 года Росреестр проведет единый «День консультаций» для граждан во всех субъектах Российской Федерации.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе областного Росреестра в ходе «Дня консультаций» территориальные органы Росреестра, филиалы Федеральной кадастровой палаты и МФЦ проведут бесплатные консультации для населения по вопросам деятельности ведомства. Для граждан также будут организованы консультации о способах получения услуг Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.
Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Прием пройдет в следующих структурных подразделениях Управления Росреестра по Псковской области:
г. Псков, ул. Рабочая, д.11;
г. Псков, ул. Металлистов, д.17;
г. Великие Луки, ул. Малышева, д.1а;
п. Бежаницы, ул. Смольная, д.20;
г. Гдов, ул. Пограничная, д. 9, пом.1001;
п. Дедовичи, ул. Советская, д.6;
г. Дно, ул. Карла Маркса, д.16;
п. Красногородск, ул. Советская, д.6;
п. Кунья, ул. Советская, д.17;
г. Невель, ул. Комсомольская, д.5;
г. Опочка ул. Ленина, д.17/11;
г. Остров, ул. Меркурьева, д.8, пом.1001;
п. Плюса, ул. Ленина, д.25;
г. Порхов, ул. Урицкого, д.82;
пгт. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.42;
г. Пыталово, ул. Чехова, д.15;
г. Себеж д.Затурье, д. б/н;
г. Струги Красные, ул. Советская, д.24.
Офисы МФЦ: г. Псков, ул. Белинского, д.77а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70