Общество

Псковские приставы в январе 2018 года взыскали с нерадивых родителей почти 3 млн рублей

В Псковской области за первый месяц 2018 года судебными приставами УФССП России по Псковской области взыскано 2,9 миллиона рублей с родителей, которые уклоняются от выплат на содержание своих детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отношении таких должников судебные приставы УФССП России по Псковской области применяют меры принудительного исполнения. Например, временное ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Таких «невыездных» родителей на Псковщине на январь 2018 года более 2,3 тысяч.

Тех, кто рьяно отказывается оплачивать средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей ожидает привлечение к административной, а затем и к уголовной ответственности. По ст. 5.35.1 КоАП РФ за январь 2018 года к административной ответственности привлечено порядка 22 должников, еще в отношении 30 граждан возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ.

Еще одной действенной мерой в отношении должников по алиментным обязательствам, является обращение взыскания на денежные средства. Так, в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов в отношении должника по алиментам 1981 года рождения путем обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете в банке, были взысканы денежные средства в размере 53 336 рублей. Данные денежные средства перечислены взыскателю в счет уплаты алиментов.

С помощью предпринятых мер судебными приставами УФССП России по Псковской области за январь 2018 года взыскано в общей сумме более 2,9 миллионов рублей алиментных обязательств.