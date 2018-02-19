Общество

Обманутые подрядчиком Лилицей псковичи вновь бьют тревогу

Обманутые псковским подрядчиком Александром Лилицей покупатели квартир вновь бьют тревогу. С соответствующей жалобой к руководству администрации Псковской области на сайте губернатора ведерников.рф обратилась местная жительница.

«Мое письмо - это последний крик о помощи! Кроме как надежды на вас, у нас больше не осталось надежды ни на кого. Ни прошлая администрация, ни правоохранительные органы, ни прокуратура не стали заниматься нашим вопросом серьезно, только отписки. В итоге вор и обманщик до сих пор на свободе, а мои родственники потеряли все из-за него!» - написала женщина.

По словам псковички, в 2016 году ее родственники заключили договор займа на покупку квартиры с Александром Лилицей, но остались и без денег, и без жилья. Обращение в суд не принесло результата, так как подрядчик оказался «неимущим пенсионером, который разводится с женой и оставляет ей все имущество». После инициативной группой было создано «Общество обманутых дольщиков» во главе с Ириной Кирилловой, которая также пострадала от действий подрядчика. «Нами были отправлены обращения во многие инстанции в Москве, Пскове. Результат был странным. На встрече с заместителем губернатора Жаворонковым М.К. объявили, что Лилице будут предоставлены работы, а деньги за них будут отправлены пострадавшим. Он заявил тогда – «У нас нет цели посадить Александра Ивановича», то есть за свои мошеннические действия ему ничего не грозит. Как так?» - возмутилась псковичка.

«К этому времени все вопросы по этой проблеме в своих руках собрала Кириллова И. (тоже пострадавшая), которая решала порядок очереди выплат (если они будут), в которой она значилась в первых рядах. Вначале она, как и мои родственники, очень негативно относилась к Лилице, но теперь начала говорить, что он молодец, он ни в чем не виноват, он все отдаст …когда-нибудь», - отметила женщина, высказав предположение о сговоре между пострадавшей главой инициативной группы с подрядчиком.

«К слову, наткнулась на сообщение в социальных сетях, написанное несколько лет назад от Кирилловой с призывом покупать квартиры именно так, как и мои родственники и купили. Вот поэтому я очень сомневаюсь в искренности действий этих людей! Результат совместных действий Кирилловой и Лилицы при попустительстве прошлой администрации Псковской области во главе с Турчаком – информационный шум везде при бездействии органов власти. Денег моим родственникам не вернут, и не собираются. Это я поняла. В этом случае требую разобраться в соответствии с законом. Считаю, что вор должен за все ответить, должен сидеть в тюрьме!» - заключила псковичка.

Напомним, что летом 2017 года псковскому подрядчику Александру Лилице, возглавляющему компанию ООО «Строй СА», предоставили возможность рассчитаться с долгами перед псковичами, которые в результате его действий остались без денег и жилья. Совещание по урегулированию сложной ситуации тогда проводил вице-губернатор - начальник аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков.