Общество

До 1 марта более 11 тысяч страхователей Псковской области должны сдать в ПФР сведения о стаже своих работников

С января 2018 года территориальные органы ПФР приступили к приему новой формы годовой отчетности о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ). До 1 марта более 11 тысяч страхователей - работодателей должны сдать в Пенсионный фонд более чем за 226 тысяч своих сотрудников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, форма СЗВ-СТАЖ представляется в сопровождении описи - «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» (форма ОДВ-1).

Данный вид отчетности содержит сведения о страховом стаже работников в целом за отчетный год и представляется работодателями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях.

Сведения могут быть представлены страхователем в территориальный орган ПФР в электронной форме по электронным каналам связи, на личном приеме, или по почте. Обязанность представления отчетности в электронной форме законодательно возложена на работодателей с численностью 25 и более лиц. Вместе с тем любой страхователь, вне зависимости от численности работников, может воспользоваться своим правом и включиться в систему электронного документооборота Пенсионного фонда.

При снятии с регистрационного учета сведения о страховом стаже застрахованного лица страхователи должны представить в территориальные органы ПФР не позднее дня представления документов для государственной регистрации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, сведения по форме СЗВ-СТАЖ предоставляются органами службы занятости населения.

Документы индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) должны быть подготовлены в соответствии Порядком заполнения, утвержденным Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.01.2017 № 3п. Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе: Главная/Страхователям/Работодателям/Бесплатные программы, формы и протоколы.

Штраф за несвоевременное представление формы СЗВ-СТАЖ составит 500 руб. за каждое застрахованное лицо, сведения о котором должны быть отражены в отчетности, представленной с опозданием (ст. 17 федерального закона № 27).

За несоблюдение порядка представления отчетности в электронном виде, согласно статьи 17 Федерального закона № 27-ФЗ предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей. Кроме того, за не предоставление в установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования срок либо отказ от предоставления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а равно предоставление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей (ст. 15.33.2 КОАП РФ).

Обязанность страхователей представлять ежемесячно не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом – месяцем, отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М в 2018 году сохраняется.