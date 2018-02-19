Общество

Участники агитационного пробега, посвященного 100-летию создания РККА, сделали остановку в Великих Луках

Сегодня, 20 февраля, в Великих Луках остановились участники агитационного пробега, посвященного 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, военнослужащие Западного военного округа и поисковый отряд из Санкт-Петербурга «Линия фронта» разместились на площади Ленина до 16.00.

За это время великолучане могут увидеть военную технику, стрелковое оружие, военные приборы. Но самое зрелищное - это сценическая реконструкция истории создания Красной Армии.

На протяжении всего мероприятия работает полевая кухня, где все желающие могут попробовать солдатскую кашу.



