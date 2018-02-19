Общество

Псковская Кадастровая палата напоминает об оказании платных консультационных услуг

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области информирует, что в целях повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра специалистами филиала начато оказание платных услуг по подготовке проектов договоров в простой письменной форме и консультационных услуг в сфере оборота объектов недвижимости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской Кадастровой палате, законодательством установлена фиксированная стоимость оказываемых услуг:

1. За составление проекта договора в простой письменной форме (за 1 договор с НДС):

- между физическими лицами – 750 рублей;

- между физическими лицами и юридическим лицом – 950 рублей;

- между юридическими лицами или физическими лицами и несколькими юридическими лицами – 1100 рублей;

- консультационные услуги по составу пакета документов для составления договоров в простой письменной форме, без составления такого договора – 550 рублей.

2. Консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки - 500 рублей за 1 консультацию.

3. Консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки, с подготовкой письменной резолюции по результатам консультации - 800 рублей за 1 консультацию.

Для получения услуги заинтересованным лицам необходимо обращаться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по телефонам: 8(8112) 68-60-07; 68-60-09 или электронной почте fgu600801@60.kadastr.ru. Кроме того, любой желающий может лично прийти в офис филиала по ул. Рабочей д.11 и на месте получить всю интересующую информацию.

В связи с этим за 2017 год филиалом уже было оказано 33 платных услуги по подготовке проектов договоров в простой письменной форме и консультационных услуг в сфере оборота объектов недвижимости.

Предлагая новые услуги, филиал ставит своей задачей внесение в кадастр недвижимости достоверных сведений, уточнение границ, нормализацию земельно-имущественных отношений в Псковской области. Являясь подведомственной организацией органу государственной власти – Росреестру, филиал гарантирует полную юридическую и финансовую ответственность при оказании услуг, высокий уровень профессионализма и компетенцию в сфере оборота объектов недвижимости.