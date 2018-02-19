Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе сценариев мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне

Жители Псковской области могут принять участие в III Всероссийском конкурсе методических разработок и сценариев уроков мужества, мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, Дню Победы и другим знаменательным датам Великой Отечественной войны, в рамках проекта «СвечаПамяти.Онлайн».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», победители и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Авторы работ, которые займут первые места, получат комплекты методических материалов, включающие в себя 90 Георгиевских свечей, и возможность участия в полной программе юбилейной Х Международной акции «Свеча Памяти - 2018» 21 и 22 июня в качестве почетных гостей. В рамках поездки предусмотрена экскурсия по Москве, посещение музея в Российском военно-историческом обществе, Музея Победы, экскурсия в байк-центр «Ночные Волки».

Материалы необходимо предоставить до 20 марта на адрес электронной почты: konkurs2018@centeredinstvo.ru. Лучшие из них жюри выберет в трех номинациях - по возрастным категориям детей, на работу с которыми они рассчитаны (для младшего, среднего и старшего школьного возраста).

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте общероссийской образовательно газеты «После уроков». Контактный телефон +7 (495) 763-14-23.

Организаторами выступают Центр поддержки и развития добровольческих движений «Единство», газета для педагогов «После уроков» и Мемориальный центр «Свеча Памяти». Конкурс организован при поддержке партийного проекта «Единой России» «Историческая память».