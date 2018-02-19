Общество

В Полистовском заповеднике провели зимние маршрутные учеты животных

Сотрудники Полистовского заповедника провели зимние маршрутные учеты животных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, обитателей охраняемой природной территории посчитали по следам на 5 маршрутах, протяженностью около 15 км каждый.

В этом году учеты прошли сразу после установления устойчивого снежного покрова, на котором можно различить следы. Маршруты располагаются вблизи границы верхового болота и лесной зоны, так как именно здесь зимой обитатели заповедника проводят большую часть времени. Ежегодно маршруты остаются неизменными, что позволяет отслеживать изменения численности видов.

Согласно методике, учетчики проходят маршруты на снегоходах и отмечают все замеченные следы охотничьих видов зверей, а также фиксируют встречи тетеревиных птиц (глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куропаток). В этом году в учеты попали все типичные представители фауны Полистовского заповедника – лоси, лисицы, волки, енотовидные собаки, зайцы, несколько раз были замечены и птицы.

После прохождения маршрутов специалисты оценивают численность встреченных на территории видов и делают выводы о стабильности популяций. По предварительной оценке, в этом году в Полистовском заповеднике не произошло негативных изменений в численности учитываемых животных.