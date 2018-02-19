Общество

Принятый в спешке Генплан Пскова не выдерживает никакой критики - Дмитрий Барабанов

Принятый в спешке Генплан Пскова не выдерживает никакой критики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы депутат Дмитрий Барабанов.

На комитет был вынесен вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, предусматривающих изменение территориальных зон. В ходе обсуждения целый ряд депутатов сошлись во мнении, что рассматривать похожие обращения по изменениям в ПЗЗ им приходится на комитетах и сессиях с завидной регулярностью. Отчасти они связывают этот факт с несовершенством принятого в 2010 году Генплана Пскова, а также изменений, которые принимались за эти годы.

Напомним, ранее о несовершенстве Генплана уже заявлял депутат-эсер Олег Брячак. Сегодня к его мнению присоединился Дмитрий Барабанов, Елена Полонская и ряд других депутатов.

«Вынужден согласиться с Олегом Михайловичем. Генплан, который мы приняли в спешке, впопыхах, не выдерживает никакой критики. Надеюсь, новый глава администрации возьмет на себя разработку нового Генплана с пониманием застройки как таковой, - отметил парламентарий. - Пока же у меня волосы дыбом встают от того, что мы с вами согласовали, и теперь разгребаем шквал писем об изменениях в ПЗЗ в связи с новым Генпланом». «То есть теперь мы будем догонять то, что приняли раньше», - констатировал Барабанов.