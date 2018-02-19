Общество

Дом культуры в Писковичах был отремонтировал в рекордно короткие сроки

Открытие после ремонта Дома культуры в поселке Писковичи Псковского района стало событием для местных жителей – клуб был построен почти 50 лет назад и с тех пор ни разу основательно не ремонтировался.

В рекордно короткие сроки – всего за полтора месяца подрядчику удалось привести в порядок фойе и зрительный зал на 200 мест.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, депутат Виктор Гречин, ставший участником торжественной церемонии открытия, вспомнил, что в детстве и сам ходил в клуб на занятия – тогда еще совсем новый: «Для поселка и для волости это настоящий праздник. Поселок Писковичи развивается, с каждым годом увеличивается количество детей, поэтому я уверен, что в стенах Дома культуры всегда будет звучать детский смех».

По словам руководителя подрядной организации Эдуарда Ботулёва, помещения были в плачевном состоянии: плесень на стенах, протечки на потолке, проваливающийся пол. Строители выровняли и оштукатурили стены, заменили покрытие на сцене, положили новый линолеум, установили новые двери и удобные кресла в зрительном зале.

В культурно-досуговом центре работает восемнадцать самодеятельных коллективов, в которых занимается более двухсот человек, и даже в период проведения ремонтных работ клуб оставался репетиционной площадкой, и не закрылся ни на один день.

«Я очень рад тому, что живет и развивается программа по поддержке сельских домов культуры, начатая в нашей области в 2014 году, - поделился впечатлениями от проведённых работ заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко. - Дома культуры – это не просто развлечения и не только праздник, это и дополнительное образование, и досуг – та жизнь, которая объединяет селян».

Депутат напомнил, что в рамках программы «Местный Дом культуры», реализуемой с 2017 года под эгидой «Единой России» в регионе уже отремонтировано 9 сельских Домов культуры, 26 учреждений получили специализированное профессиональное оборудование.

«Продолжить программу в этом году нам позволила инициатива наших коллег в Государственной Думе – депутатов фракции «Единой России», которые поддержали проект под названием «Культура малой Родины», теперь мы каждый год будем финансировать такие же дома культуры, - отметил Виктор Остренко. - Этот проект ориентирован на поддержку сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Например, таких, на открытии которого мы сегодня присутствуем».

Добавим, что средства на ремонт были выделены из бюджетов трех уровней: федерального, областного и районного.