Общество

Псковичи присоединяются к акции в соцсетях #Будущеезанами

В России набирает обороты флешмоб #будущееЗАнами. Под этом хештегом в социальных сетях — в Instagram, Facebook, ВК, Одноклассниках — люди пишут свои мысли о том, каким они представляют свое будущее, будущее России через несколько лет, какие цели перед собой ставят.

Акция стартовала в Уфе и постепенно охватывают все Россию.

Принять в ней может любой желающий.

Надо сделать селфи, разместить его в своем профиле в соцсетях и рассказать о том, чего хочешь достичь и какой видишь страну через несколько лет. Под постом надо оставить хештег #будущееЗАнами и позвать друзей присоединиться к флешмобу.

Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в областном центре к акции уже присоединилось несколько десятков человек, по всей России их уже несколько десятков тысяч.