Общество

Фонд ЖКХ принял заявку Псковской области на получение 100 млн рублей для переселения граждан из аварийного жилья

Во вторник, 20 февраля, Псковская область представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки на переселение в этом году 257 граждан из аварийного жилья в рамках продленного этапа адресной программы Фонда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, планируется, что на эти цели регион получит почти 100 млн рублей из федерального бюджета. Со своей стороны Псковская область направит 36 млн рублей в качестве софинансирования программы. Средства пойдут на расселение 21 аварийного многоквартирного дома общей площадью более 4 тыс квадратных метров в Великих Луках и Гдовском районе.

Напомним, 28 декабря 2017 года правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение об увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из дополнительно выявленного в 2017 году и не включенного в целевые показатели на 2014–2017 годы аварийного жилья 10 субъектам РФ.

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом Российской Федерации. Участниками мероприятий областной адресной программы за пять лет стали 12 муниципальных образований, почти 4 тыс человек, проживавших на аварийной площади более 57 тыс квадратных метров. За это время в регионе было построено 46 многоквартирных домов, только в прошлом году введено в эксплуатацию 13 МКД.

Всего с начала действия программы на ее реализацию в регионе было направлено порядка 2 млрд рублей.