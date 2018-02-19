Общество

Врио губернатора ознакомился с условиями службы бойцов Росгвардии

Отдел Росгвардии по Псковской области посетил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников во вторник, 20 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов показал врио главы региона Центр лицензионно-разрешительной работы. Здесь выдают лицензии на владение и хранение гражданского и охотничьего оружия, а также ведение частной охранной деятельности.

Михаил Ведерников осмотрел условия, созданные для сотрудников отдела и посетителей, и поинтересовался, имеют ли жители региона возможность подавать документы в электронном виде. Игорь Иванов ответил, что такая возможность предоставлена, кроме того, для удобства граждан в отделе также планируется организовать электронную очередь.

В состав отдела Росгвардии по Псковской области также входят вневедомственная охрана, подразделения ОМОН и СОБР. Последний в скором времени переедет в новые помещения, которые также осмотрел руководитель региона. Здесь уже все готово для прохождения службы и проведения специальных занятий, в том числе предусмотрены места для хранения бойцами оружия и обмундирования.

Во время осмотра Михаил Ведерников обсудил с Игорем Ивановым вопросы взаимодействия областной администрации и регионального отдела Росгвардии в обеспечении общественного порядка, безопасности и противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.

Напомним, что отдел Росгвардии по Псковской области сформирован в 2016 году по Указу Президента РФ. Отдел дислоцируется в Пскове, а его подразделения — на территории 24-х муниципальных образований Псковской области. В основные задачи отдела Росгвардии входит участие в охране общественного порядка и общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальной обороне РФ, а также осуществление федерального государственного контроля (надзора) за оборотом оружия, частной охранной деятельностью, обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, деятельностью подразделений охраны юридических лиц и подразделений ведомственной охраны. Кроме того, отдел занимается обеспечением социальной и правовой защиты лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, и членов их семей.