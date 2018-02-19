Общество

В Опочке наледь на крыше уже месяц угрожает жителям дома

Наледь на крыше дома 2-а на улице Сущевской в Опочке уже в течение месяца угрожает жителям, сообщает местная жительница в одной из групп «ВКонтакте».

«Территория открытая, на площадке бегают дети. Проходя мимо, уверена, не одна я с ужасом наблюдаю эту глыбу, которая с каждым днем все больше и больше. Сейчас ее длина примерно 3 метра», - говорится в сообщении.

В комментариях к посту одна из жительниц рассказала, что в прошлом году с похожей проблемой ей никто не помог, и наледь пришлось сбивать швабрами из окон последнего этажа самим жителям дома.

По словам опочанки, в управляющей компании обещали, что сегодня будут приглашены псковские верхолазы, чтобы сбить наледь, однако ничего не было сделано. «Даже не удосужились ограждение поставить», - возмущается женщина.