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Общество

В Опочке наледь на крыше уже месяц угрожает жителям дома

20.02.2018 19:39|ПсковКомментариев: 3

Наледь на крыше дома 2-а на улице Сущевской в Опочке уже в течение месяца угрожает жителям, сообщает местная жительница в одной из групп «ВКонтакте».

«Территория открытая, на площадке бегают дети. Проходя мимо, уверена, не одна я с ужасом наблюдаю эту глыбу, которая с каждым днем все больше и больше. Сейчас ее длина примерно 3 метра», - говорится в сообщении.

В комментариях к посту одна из жительниц рассказала, что в прошлом году с похожей проблемой ей никто не помог, и наледь пришлось сбивать швабрами из окон последнего этажа самим жителям дома.

По словам опочанки, в управляющей компании обещали, что сегодня будут приглашены псковские верхолазы, чтобы сбить наледь, однако ничего не было сделано. «Даже не удосужились ограждение поставить», - возмущается женщина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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