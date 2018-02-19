Общество

В локнянском пансионате «Забота» не оказалось туалетов

Прокуратура Локнянского района провела проверку соблюдения требований законодательства о социальном обслуживании населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушении положений санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.05.2016 N 69, в пансионате общества с ограниченной ответственностью «Забота», оказывающим социальные услуги для престарелых в стационарной форме, не созданы условия для стирки постельного белья и личных вещей проживающих, отсутствует необходимое сантехническое оборудование (душевые кабины, туалеты), не обеспечены условия дезинфекции постельного белья, помещений общего пользования, отсутствуют палаты приемно-карантинного отделения.

Кроме того, медицинские осмотры пяти обеспечиваемых не проведены, таким образом состояние их здоровья не определено.

3-х разовое горячее питание престарелых лиц, находящихся в учреждении, согласно установленным нормам закона не организовано.

Персонал учреждения, допущенный к приготовлению пищи, не имеет документов о медицинском осмотре, аттестации.

На всех лиц, находящихся в социальном учреждении, отсутствуют индивидуальные программы оказания социальных услуг.

В этой связи прокурором района в адрес генерального директора ООО «Забота» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, в учреждении организовано 3-х разовое горячее питание согласно установленным законом нормам, установлено необходимое сантехническое оборудование, организованы палаты приемно-карантинного отделения.

Обеспечено проведение дезинфекции помещений общего пользования и постельных принадлежностей. Все пенсионеры, находящиеся в учреждении, прошли обязательные медицинские осмотры. На всех лиц, находящихся в ООО «Забота», разработаны и утверждены индивидуальные программы оказания социальных услуг.

Должностные лица социального учреждения, виновные в нарушении закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.