Общество

Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов встретился с коллективом Псковского филиала

Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов провел собрание с коллективом Псковского филиала и встретился с переменным составом образовательной организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в ходе встреч с постоянным и переменным составом Александр Крымов ответил на вопросы сотрудников и курсантов, связанные не только с обучением, но и материально-техническим обеспечением, развитием Псковского филиала академии в целом.

Отметим, что такие встречи Александра Крымова во время его рабочих поездок в Псков стали уже традиционными. У сотрудников и курсантов есть возможность лично задать вопросы начальнику академии и получить на них исчерпывающие ответы. В свою очередь руководитель образовательной организации видит позицию коллектива в вопросах, решение которых зависит от слаженной работы всех служб Псковского филиала академии и личного участия каждого сотрудника и работника.

За высокие достижения в развитии материально-технической базы учебного заведения, создание социально-бытовых условий по решению ученого совета Академии ФСИН России коллективу Псковского филиала вручен кубок памяти Владимира Рубцова.

Ряд сотрудников Псковского филиала академии были удостоены почетных грамот Академии ФСИН России.