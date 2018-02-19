Общество

Великолукский медколледж стал площадкой II Регионального чемпионата WorldSkills Russia

Учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МБОУ «Лицей №10» 20 февраля пришли в гости к студентам и педагогам Великолукского медицинского колледжа, который стал площадкой II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Псковской области по компетенции «Медицинский и социальный уход».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медколледже, школьников встречали студенты-волонтеры, которые сопровождали их во время экскурсии в Музей истории медицины, в кабинеты доклинической практики, в актовый зал.

Самым привлекательным для школьников оказался мастер-класс на пяти площадках. С профессией фельдшера, медицинской сестры, с дисциплинами, которые изучают студенты колледжа, школьников познакомили студенты 3 и 4 курсов отделений «Лечебное дело» и «Сестринское дело». Волонтеры рассказали и показали им, как остановить кровотечение, накладывать повязки, жгуты, обработать раны, применять современные шины, ухаживать за новорожденным ребенком, пеленать его, измерять рост, окружность головы, груди, выполнить внутримышечную инъекцию, правильно измерить артериальное давление, провести комплекс реанимационных мероприятий, а начали они, конечно, с главного предмета – анатомии. Пословица гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», а на площадках школьники не только много увидели, услышали, но и попробовали выполнить самостоятельно под руководством студентов и преподавателей некоторые медицинские манипуляции.

Ключевой особенностью сферы медицины является то, что суть труда в ней заключается во взаимодействии между людьми. Еще одна немаловажная особенность состоит в том, что от специалиста требуется двойная подготовка: необходимо уметь формировать и поддерживать взаимоотношения с людьми, разбираться в их психологии, понимать их и нужно иметь теоретическую и практическую подготовку в профессии. Учащиеся 9-11 классов показали себя заинтересованными, отзывчивыми, умеющими общаться, доброжелательными, воспитанными девушками и юношами.

Еще в период обучения в школе ребенок должен определиться с выбором будущей профессии и образа жизни, причем сделать это так, чтобы через некоторое время ему не пришлось жалеть о принятом решении. Поэтому, такие мероприятия, экскурсии, мастер-классы помогут правильно выбрать профессию.

21 февраля студенты, преподаватели продолжат знакомить школьников с медицинскими профессиями, с дисциплинами на пяти, специально оборудованных, площадках в Великолукском медицинском колледже.

В 15.30 всех школьников старших классов, которые не смогли посетить колледж по графику школ, приглашают посетить Великолукский медицинский колледж.

Справки по телефону: 3-09-24, 3-06-46, 3-52-68