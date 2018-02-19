Общество

Еще два класса в школах Пскова закрылись на карантин

По информации управления образования администрации Пскова, еще два класса в школах города закрылись сегодня, 21 февраля, на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. На вынужденные каникулы отправился один класс в многопрофильном правовом лицее №8 и один - в школе №2.

В настоящее время на карантине остаются 15 классов в школах города.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.