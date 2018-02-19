Общество

В Пскове планируют создать рабочую группу по доработке Положения о наказах избирателей

20 февраля состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством депутата Эдуарда Белова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, депутаты рассмотрели 5 вопросов для внесения в повестку дня очередной 7-й сессии, которая состоится в начале марта.

Так, депутаты согласовали выступление на ближайшей сессии начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности полиции по итогам 2017 года. Также в связи с изменениями в федеральном законодательстве члены комитета обсудили внесение изменений и дополнений в некоторые правовые акты Псковской городской Думы, касающиеся предоставления сведений о доходах лиц, замещающих определенные муниципальные должности. Согласно законодательству, сведения некоторых должностных лиц отныне будут предоставляться губернатору Псковской области, а не в думскую комиссию по регламенту и депутатской этике. Данное нововведение предполагает внесение изменений в документы гордумы. Депутаты единогласно проголосовали за поправки и вынесли проект решения на рассмотрение 7-й сессии.

Члены комитета утвердили изменения в Положении о Координационном Совете по демографической политике муниципального образования «город Псков» и его составе, в связи с новыми кадровыми назначениями в администрации города. Так, вместо бывшего заместителя главы администрации Марии Михайловой в состав Совета планируется включить ее преемника в данной должности Александра Коновалова.

На заседании правового комитета были внесены изменения в Решение Псковской городской Думы от 18.12.2015 № 1768. Поправка касается ограничения скоростного режима водного транспорта на водных объектах города. Депутаты предложили исключить данную норму из Решения в связи с протестом транспортной прокуратуры, так как ограничение скорости водного транспорта может быть предписано только Приказом МЧС.

Кроме того, на заседании комитета по предложению прокуратуры города была создана рабочая группа по доработке проекта Решения «Об утверждении Положения о наказах избирателей депутатам Псковской городской Думы, порядке их рассмотрения и исполнения». Депутаты решили, что до 1 марта будет проведено первое совещание, до 15 марта группа должна завершить свою работу и передать готовый документ в прокуратуру для заключения.