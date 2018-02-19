Общество

Шесть молодых ученых Псковской области вошли в число победителей конкурса «Умник»

Протоколом дирекции Фонда содействия инновациям с учетом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки проектов, представленных для финансирования по программе «Умник». Шесть молодых ученых Псковской области, в том числе и два представителя Великолукской сельхозакадемии, вошли в число победителей конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

Надежда Лебедева, ассистент кафедры «Селекция, семеноводство и ТППР», ст. научный сотрудник лаборатории микроклонального размножения растений ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА». Тема исследования: «Разработка морфологических структур растений-регенерантов картофеля в зависимости от состава питательной среды и типа экспланта в условиях in vitro» в направлении Н5 - Биотехнологии. Научный консультант: проректор по научной работе и международным связям, д. с. х. н. Юлия Федорова.

Сергей Харитонов, студент 3-го курса инженерного факультета. С. Харитонов представил проект на тему: «Разработка экспериментальной системы диагностирования состояния животного при пастбищном содержании коров» в направлении H4 - Новые приборы и аппаратные комплексы. Научные руководители: доцент кафедры «Механизация животноводства и применение электрической энергии в сельском хозяйстве», к. т. н. Ольга Герасимова и ст. преподаватель кафедры «Механизация животноводства и применение электрической энергии в сельском хозяйстве», к. т. н. Сергей Соловьев.

Конкурс инновационных проектов «Умник» ежегодно проходит в 70 регионах России. Его целью является поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться в научно-технической и инновационной деятельности. Принять участие в проекте могут все граждане РФ в возрасте 18-30 лет. Главное требование – идея должна обладать научной новизной, конкурентоспособностью и перспективой коммерциализации.

Всего за 2017 год со всей страны отобран 851 проект, являющийся наилучшим, по мнению экспертного совета. Исследователи получат грант на реализацию своего проекта в размере 500 тысяч рублей на срок выполнения НИР – не более 24 месяцев.