Общество

Михаил Ведерников посетил выставку архивных документов, посвященную 100-летию Красной армии

В среду, 21 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил выставку «Псковская земля и формирование Красной армии». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, над ее созданием работали специалисты областного Государственного архива, и она стала одним из двухсот мероприятий, приуроченных к столетию образования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Директор областного архива Валерий Кузьмин показал Михаилу Ведерникову редкие экспонаты, среди которых подлинники документов, свидетельствующие о становлении Красной армии в Пскове, листовки и фотографии тех лет.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил материалам, рассказывающим о Пскове во время оккупации немецкими войсками и формированию так называемых «псковских отрядов», оказавших упорное сопротивление немцам в феврале 1918 года. «Боевое крещение Красной армии продолжалось 10 дней, с 24 февраля и до подписания Брестского мира 3 марта. Солдаты мужественно отбили атаку германских войск и сорвали план наступления Германии», - рассказал Валерий Кузьмин. Спустя 8 месяцев Псков был освобожден, добавил он.

Врио губернатора поинтересовался, могут ли псковичи посетить выставку. Руководитель областного архива ответил утвердительно, уточнив, что вход свободный.

Экспозиция размещена в областном Государственном архиве до 22 февраля.

Напомним, решение о придании областного статуса празднованию 100-летнего юбилея Красной армии принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ответ на обращение в его адрес представителей регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутатов «Единой России» и КПРФ, и лично возглавил организационный комитет.

В рамках юбилейных мероприятий уже состоялся форум волонтеров и добровольцев, межнациональная эстафета «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!», в городах и районах проходят выставки, показы военных фильмов, концерты и литературные вечера, а в школах - тематические классные часы и уроки мужества с ветеранами военной службы и боевых действий.

Центральный день празднования столетия РККА в Псковской области - 23 февраля.