Общество

В псковских библиотеках проходят мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества

С начала недели в библиотеках Централизованной библиотечной системы проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЦБС, 20 февраля в библиотеке «Родник им. С. А. Золотцева прошел вечер памяти Героя России Сергея Самойлова «Профессия - Родину защищать…». На экране проходят фотографии С. Самойлова и групповые фото разведчиков Псковского спецназа, звучит рассказ о жизни простого 23-летнего паренька, которую оборвал «короткий бой под Харсеноем». Каким был Сергей? Какими были его товарищи по оружию? Об этом «рассказал» видеоролик из семейного архива Самойловых. Оставшийся в живых в том бою Антон Филиппов с экрана произносит: «… они были обыкновенными, но и самыми лучшими».

На встрече выступил майор Яшкин И. М., человек, который служил с Сергеем, хорошо знал его и остальных спецназовцев. Игорь Михайлович с горечью вспоминал о тех минутах, когда узнал о гибели своих однополчан, молодых ребятах, ушедших в последний поход и в бессмертие. Говорил он и о буднях спецназа, о выносливости, профессионализме разведчиков, об их взаимовыручке, нерушимом братстве. Спецназ – элита российской армии, русские офицеры всегда определяли для себя самое главное в жизни – иметь честь служить Отечеству и исполнить свой долг до конца. Без преувеличения можно сказать, что бойцы Псковского спецназа – именно те люди, которые имеют честь служить Отечеству и исполняют свой долг перед Отчизной.

Ученик СЭЛ №21 им. Героя России С. Самойлова Иван Соловьев прочитал стихотворение, посвященное героизму бойцов спецназа, затем читали стихи воспитанники клуба «Патриот». А стихотворение собственного сочинения о спецназовцах продекламировал заведующий сектором методической работы культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов. Под песню «Журавли» Марка Бернеса весь зал встал, почтив минутой молчания память погибших.

Для юных читателей в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состояласьинтеллектуальная игра «Веселый эрудит». В командной игре участники попробовали сразиться друг с другом, используя знания, умения и смекалку. В ходе «Разминки» команды по очереди отвечали на вопросы, связанные с армией и воинами: для участников не составило труда назвать головной убор танкиста или место для часового, зато над старой русской загадкой «Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а без него в атаку не пойдешь» пришлось подумать.

О том как устроены Вооруженные Силы страны школьники попробовали разобраться в ходе задания «Собери картинки»: команды собирали пазлы с изображением современной военной техники, а затем при помощи книги Тимура Максютова «Сокровища семейной шкатулки», определяли, о каком роде войск идет речь, и знакомились с его основным предназначением.

Попробовали себя ребята и в роли связистов – расшифровали донесение, а затем отыскали вражеского солдата, пользуясь полученными данными. В конце мероприятия самые смелые и удалые станцевали популярный танец матросов - «Яблочко».

После подведения итогов, каждая команда получила в награду подарок – книги Т. Максютова «Сокровища семейной шкатулки».

Книги Тимура Максютова о профессии военный издательства «Антолгия» получили в подарок в Детской библиотеке «ЛиК», где прошла военно-историческая игра «Держава Армией сильна», в Библиотеке - Центре детского чтения, здесь состоялась информационно-игровая программа «Солдатами не рождаются», а также читатели и активные участники группы «ТворчестВО!» из Библиотеки «БиблиоЛюб».