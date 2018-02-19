Общество

«ВКонтакте» появилось сообщество обманутых Лилицей псковичей, которые требуют справедливости

В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество под названием «Лилица. Вор должен сидеть в тюрьме». Группу создали обманутые подрядчиком Александром Лилицей псковичи, которые потеряли надежду на то, что вернут свои деньги и жилье. «Это группа людей, которые не требуют много, требуют справедливости», - говорится в описании сообщества.

В настоящее время в группе значится почти 800 участников. Здесь публикуется информация официальных порталов и СМИ о ситуации с обманутыми покупателями квартир. Кроме того, в паблике размещены сведения о фирмах, принадлежащих Александру Лилице. По подсчетам авторов сообщества, он является руководителем минимум семи компаний, но в то же время долгое время не может расплатиться с заимодавцами.

Напомним, что вчера псковичи обратились на сайт губернатора Псковской области ведерников.рф. «Мое письмо - это последний крик о помощи! Кроме как надежды на вас, у нас больше не осталось надежды ни на кого. Ни прошлая администрация, ни правоохранительные органы, ни прокуратура не стали заниматься нашим вопросом серьезно, только отписки. В итоге вор и обманщик до сих пор на свободе, а мои родственники потеряли все из-за него!» - говорится в обращении.