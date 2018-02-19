Общество

Прокуратура признала правомочной сессию, на которой принимался бюджет Псковского района

Прокуратура Псковского района признала проведение 29 декабря прошлого года заседания Собрания депутатов Псковского района, на котором был утвержден районный бюджет на 2018 год, правомочным. Об этом сообщается в письменном ответе прокуратуры на обращение заместителя районного Собрания Владимира Шураева. Текст ответа вице-спикер полностью опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось ранее, бюджет Псковского района был принят со второй попытки. На сессии 27 декабря 2017 года принять его не удалось - голосов «за» оказалось недостаточно, и перед муниципалитетом встала угроза начать новый год по 1/12.

Уже через два дня, 29 декабря, состоялась еще одна сессия, на которой бюджет был принят 12 голосами из 13 присутствующих депутатов. Ряд депутатов, в том числе Владимир Шураев, сочли проведение сессии незаконным и заявили о явном нарушении Регламента. Сомнения у них вызвал и сам факт законности принятия бюджета, поскольку не было заключения бюджетной комиссии по проекту главного финансового документа района. Владимир Шураев в связи с этим подал заявление в прокуратуру.

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В ответе, подписанном прокурором Псковского района Константином Тельновым, признается, что глава района допустил ряд нарушений законодательства. Установлено, что сессия 29 декабря был проведена по инициативе главы района - с таким предложением он в устной форме выступил на предыдущей сессии 27 числа. Однако в нарушение нормативных положений законодательства данное предложение с указанием повестки и обоснования необходимости проведения внеочередной сессии в письменном виде представлено не было. Кроме того, глава района в нарушение части 4 статьи 19 Регламента Собрания депутатов Псковского района, не представил соответствующие документы, в том числе списки предполагаемых докладчиков и приглашенных лиц, председателю районного Собрания в установленные сроки. Это надо было сделать не позднее, чем за 4 дня до начала сессии 29 декабря. В связи с этими нарушениями прокурор внес 25 января представление в адрес главы района.

Кроме того, прокуратура предостерегла спикера районного Собрания о недопустимости нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере организации местного самоуправления, которые в данном случае выразились в ненадлежащем уведомлении и ознакомлении депутатов с материалами сессии. Кроме того, согласно статьи 36 Положения о бюджетном процессе, спикер районного Собрания должен направить проект бюджета в бюджетную комиссию района, которая в течение 10 дней готовит на него заключение. Однако соответствующее заключение к проекту бюджета было представлено только на сессии. Прокуратура усмотрела в этом предпосылки для нарушений требования бюджетного законодательства.

Наряду с этим прокуратура уведомила Владимира Шураева, что его доводы по поводу рассмотрения районного бюджета не в трех чтениях, не нашли подтверждения. 27 декабря 2017 года районным Собранием принято решение о рассмотрении бюджета сразу в трех чтениях, что подтверждается протоколом заседания, на котором присутствовали 14 депутатов из 18 (12 проголосовали за, 2 - против).

Не нашла районная прокуратура ни подтверждения факта нарушения прав и свобод граждан по результатам принятия районного бюджета. Кроме того, прокурорская проверка показала, что проведение заседания 29 декабря, на котором был принят бюджет, являлось правомочным, поскольку на нем присутствовало 13 из 18 депутатов (более 50% от общей численности депутатов). Кроме того, документ был принят уполномоченным органом, в пределах представленных законодательством полномочий, подписан надлежащим должностным лицом.

Наряду с этим прокурор напоминает Владимиру Шураеву, что он вправе обжаловать решение прокуратуры Псковского района в прокуратуре Псковской области, а также обратиться в суд с заявлением о признании принятого районного бюджете не действующим полностью или частично, если, на его взгляд, этим актом нарушаются чьи-то права, свободы и законные интересы.

Комментируя выводы прокуратуры, Владимир Шураев отметил, что практически все нарушения, на которые он указывал, подтверждаются. «Но вывод очень "интересный". С ним я не согласен, в связи с чем обратился к прокурору Псковской области», - заключил вице-спикер районного Собрания.