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Общество

Интересы старшего поколения обсуждают на конференции в Пскове

21.02.2018 12:34|ПсковКомментариев: 4

В Пскове начала работу конференция регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области, посвященная ходу реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения до 2025 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие открыла председатель регионального отделения СПР Елена Косенкова.

«Сегодня здесь собран самый цвет нашего старшего поколения. Это люди, которые в любое время суток без разговоров готовы подниматься и выполнять поставленные перед ними задачи», - сказала она.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал конференцию уникальной.  «Обычно ответ перед гражданами держат чиновники и депутаты, а сегодня отвечать будете вы. Но и мы не снимаем с себя ответственности», - сказал он. Глава региона высоко оценил программы, по которым проводится работа со страшим поколением. «Я с уверенностью могу сказать, что многих сотрудников администрации области можно направлять к вам на обучение», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников отметил сайт регионального Союза пенсионеров, на котором отражена полная информация о проектах организации, в том числе подготовке волонтеров к Ганзе-2019, курсах обучения компьютерной грамотности и иностранным языкам.

«Мы сохраним заложенную традицию поддержки людей старшего поколения», - заверил врио губернатора.

Михаил Ведерников пожелал участникам конференции успехов и наградил благодарственными письмами наиболее отличившихся членов Союза пенсионеров.

С приветственным словом также выступила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова. Она отметила, что «серебряный возраст» - это время для интересных знакомств и занятий, приносящих радость. Сенатор пожелала участникам конференции двигаться дальше и приносить пользу обществу, а также вручила благодарственные письма от Совета Федерации, Союза пенсионеров России и партии «Единая Россия», которая  реализует проект «Старшее поколение».

Теги: #пфр #пенсионный фонд #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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