Общество

Михаил Ведерников пригласил псковских пенсионеров стать своими общественными помощниками

В Псковской области запускается институт общественных помощников губернатора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе конференции регионального отделения ООО СПР по Псковской области, посвященной ходу реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения до 2025 года, сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Он отметил, что у главы области будет 30 общественных помощников. «Очень много молодых ребят присылают анкеты. Но мне кажется, что мы должны соблюсти здесь баланс. Представители старшего поколения - пенсионного и предпенсионного возраста - имеют больше времени, чтобы заниматься общественной деятельностью, имеют опыт и авторитет, которые часто очень необходим в общении с людьми», - сказал Михаил Ведерников.

Врио губернатора назвал институт общественных помощников площадкой для того, чтобы «слышать людей объективно, без преломления через чиновничий аппарат». В то же время общественные помощники смогут донести до населения то, чем занимаются чиновники.