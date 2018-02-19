Общество

В 2018 году десантники примут участие в семи международных учениях - командующий

В 2018 году Воздушно-десантные войска (ВДВ) примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, сообщил в среду журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«За рубежом пройдут четыре учения и три - на территории Российской Федерации», - уточнил он, пишет «Интерфакс-АВН».

«Ежегодно подразделения ВДВ принимают участие в учениях с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие". В этом году учения пройдут на территории Киргизии», - сказал командующий.

По его словам, в июне в районе Новороссийска пройдут совместные тактические учения «Славянское братство - 2018» с участием российских, белорусских и сербских военнослужащих.

В ноябре на территории Египта спланировано проведение египетско-российских учений «Защитники дружбы - 2018».