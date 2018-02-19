Общество

Самых удалых, сильных и смекалистых определят в Бугрово на мужских «гуляниях-состязаниях»

К празднику - Дню защитника Отечества в Государственном музее-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» готовят гуляние-состязание «…Красавцы молодые, великаны удалые…»3+. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, просветительную игровую программу проведут «на подворье у бугровского мельника». Участников программы обучат традиционным народным играм («Бабки», «Кубарь», прочее). Предложат им и другие задания-соревнования, где можно будет показать свою «удаль молодецкую»: проявить не только (а иногда и не столько) силу, но и смекалку. В качестве музыкального и литературного оформления программы в музее отобрали местные частушки и наигрыши «под драку», в том числе знаменитый псковский пляс «Под Сумецкого», записанный на территории бывшего Суметского сельсовета в Островском районе.

Фото: пресс-служба Пушкинского заповедника

Программу для посетителей, не организованных в туристические группы, проведут 24 февраля (это суббота), в 15.00; 23 и 25 февраля «мужские гуляния-состязания» устроят и для туристов, прибывающих в заповедник группами - по предварительной заявке, которую можно сделать по телефонам 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-18-15.