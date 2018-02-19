Общество

«Дорожную карту» по сотрудничеству подписали Псковская область и министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Пятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Псковской области и Республики Беларусь состоялось в среду, 21 февраля, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, стороны подвели итоги взаимоотношений в различных сферах за 2015-2017 годы, а также определили направления взаимодействия в торгово-экономической, строительной, транспортной сферах и межмуниципального сотрудничества на ближайшие три года.

«В Псковской области и Республике Беларусь налажены тесные контакты между представителями бизнес-сообщества, строителями, педагогами, творческими коллективами, подписано соглашение о сотрудничестве и идет реализация совместных мероприятий. Итог этой работы - рост внешнеторгового оборота регионов, причем в структуре внешнеторгового баланса Псковской области Республика Беларусь занимает лидирующую позицию», - подчеркнул, приветствуя гостей, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

Вице-губернатор выразил заинтересованность в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и предложил коллегам обсудить широкий круг вопросов, направленных на эти цели.

В свою очередь министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Черный добавил, что «экономическое сотрудничество Псковской области и Республики Беларусь - это улица с двусторонним движением». «Мы должны выйти на новый этап в наших отношениях и развивать сотрудничество не только в области экономики, но и в сферах культуры и туризма», - сказал он.

В области строительства и поставок строительных материалов Псковский регион и Республика Беларусь уже имеют позитивный опыт совместной работы, отметил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов. Так, специалисты из соседнего государства были задействованы на масштабном строительстве новой школы в Пскове, а в настоящее время трудятся на стройплощадке школы № 6 в Великих Луках и Перинатального центра в Пскове. В строительстве используются стройматериалы и лифтовое оборудование белорусского производства. Стороны пришли к выводу, что сотрудничество в этом направлении необходимо продолжить.

В сфере транспорта и дорожного строительства Псковская область и Республика Беларусь договорились о поставках сельскохозяйственной, пассажирской, дорожной и строительной техники, а также материалов для дорожного строительства. Кроме того, участники встречи обсудили вопрос каботажных автомобильных перевозок между сопредельными государствами. По мнению обеих сторон, эта тема актуальна для жителей приграничных районов и требует регулирования. В ходе разговора также был затронут вопрос развития жилищно-коммунального хозяйства, где активно используются концессионные соглашения. Белорусские коллеги выразили заинтересованность в сотрудничестве и в этом направлении.

Что касается межмуниципального партнерства, то между районами Псковской области и муниципалитетами Республики Беларусь сохраняются добрососедские отношения, заключены соглашения и проводятся многочисленные совместные мероприятия. В ходе обсуждения поступило предложение провести ревизию имеющихся договоров между муниципалитетами с тем, чтобы вывести их на должный уровень, а также составить двусторонний событийный календарь.

Итогом заседания рабочей группы стало подписание «дорожной карты» по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между администрацией Псковской области и министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2018 - 2020 годы. Документ направлен на увеличение товарооборота между сторонами, обмен опытом по вопросам предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, развитие малого и среднего предпринимательства, обмен информацией и опытом в сферах строительства, производства, здравоохранения, образования, культуры, туризма. По мнению вице-губернатора, «дорожная карта» станет платформой при подписании взаимовыгодных договоров между хозяйствующими субъектами обеих сторон.

Наглядным примером такого партнерства уже сегодня стало подписание рамочного соглашения между государственным предприятием Псковской области «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «МАЗ» об установлении партнерских отношений и дальнейшем развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в целях обновления и технического сопровождения автобусного парка псковского предприятия.